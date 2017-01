Aliou Cissé entretient le flou sur son avenir à la tête des lions

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a entretenu samedi en conférence de presse, le flou sur son avenir à la tête de l’équipe nationale éliminée en quart de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).

‘’A ce moment précis, je n’ai pas envie de me projeter plus loin, je pense à la douleur de mes joueurs, à la peine du peuple sénégalais’’, a indiqué le sélectionneur interrogé sur les chantiers à court terme.

Interrogé sur ce qu'il doit changer dans son équipe, le jeune technicien a relevé qu'il souhaite retrouver sa famille dans un premier temps pour un peu de repos. ''Nous nous sommes donnés depuis plus d'un an avec mon staff, ces jeunes footballeurs se sont investis dans ce projet et nous avions ce soir les moyens d'aller le plus loin possible, mais vous savez, les penalties, c'est la loterie'', a évoqué le sélectionneur national nommé en mars 2015 à la tête des Lions.

‘’Je présente mes excuses au peuple sénégalais’’

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a tenu à présenter ses excuses au peuple sénégalais après l’élimination en quart de finale de la CAN Gabon 2017 de l’équipe nationale par celle du Cameroun aux tirs au but (4-5). « Les penalties, c’est ce qui a de plus cruel au football », a dit le technicien, soulignant que son équipe s’est créée beaucoup d’occasions sans réussir à scorer. « Ce sont des moments extrêmement difficiles, j’ai travaillé pendant deux ans avec ce groupe et il a vraiment progressé », a-t-il retenu. « J’avais alerté sur la nécessité d’adopter des comportements collectifs sur les phases offensives, mais d’une manière générale, il y avait de la place pour passer parce que dans le jeu, nous avons été supérieurs à l’adversaire », a indiqué le sélectionneur. « Ce soir, j’ai mal pour les jeunes qui ont tout donné, mais vous savez, les séries de tirs au but, c’est de la loterie », a dit le sélectionneur national. Aliou Cissé a souligné que l’objectif était d’aller le plus loin possible dans cette compétition. « C’est cruel, c’est difficile, mais c’est la loi du jeu », a ajouté Aliou Cissé à propos de la défaite de ses poulains aux tirs au but. Le Sénégal qui a dominé toute la rencontre, a buté sur le portier camerounais avant de céder aux tirs aux buts. Considéré comme un favori après un parcours brillant au premier tour, le Sénégal a été battu aux tirs au but (4-5) par le Cameroun après un nul 0-0 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations. Aliou Cissé a été nommé à la tête de l’équipe nationale en mars 2015 après l’échec à la CAN 2015 avec le groupe dirigé par le Français Alain Giresse qui n’avait pas réussi à sortir des poules.