Aliou Cissé: “On a fait le job”

Ce dimanche, pour son entrée dans la compétition, le Sénégal a battu la Tanzanie sur le score de 2 buts à 0 grâce à des buts de Diao Baldé Keita et de Krépin Diatta. Une victoire qui ravit Aliou Cissé « l’entame est plutôt bonne. C’est toujours important dans une compétition de commencer par une victoire. Je félicite les joueurs, ils ont su respecter les stratégies », a réagi le sélectionneur des lions au micro de canal plus. Cependant, malgré ce succès, il garde sa lucidité: « on a la tête sur les épaules et nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous avons de la qualité et que nous avons 7 matchs où il faudra batailler ferme pour les remporter. Nous sommes dans cet état d’esprit ». Il ajoute: « je le dis et je le répète, le Sénégal n’est pas favori, les équipes favoris sont ceux qui ont déjà remporter une Can », a martelé Aliou Cissé. Aliou Cissé, le coach des Lions, s’est montré satisfait du comportement de son équipe privée de sa pièce maîtresse. “Remplacer Sadio Mané n’est pas chose facile. Mais ceux qui étaient là aujourd’hui, ont fait le job, et ils l’ont bien fait”, a exulté le technicien sénégalais au micro de Canal+ Sans Sadio Mané, le Sénégal a dominé (2-0) la Tanzanie pour son premier match de la Can-2019, ce dimanche au Caire, en Égypte.