Aliou Cissé : «On dédie cette victoire à notre peuple»

«On a fait le maximum. On s’attendait à un match compliqué. On a une équipe très bien organisée. Tout ce qu’on a préparé, j’ai envie de dire que cela s’est plutôt passé comme ça. On a eu un bloc très compact. On a su être patient en 2ème mi-temps. Nous avons fait quelques rectificatifs. On a félicité nos garçons parce que c’était depuis 2006 que le Sénégal n’est pas allé à ce stade de la compétition de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Je peux dire que cette génération, c’est une évolution. Mais, il nous reste d’autres matchs. Il va falloir se remobiliser, se concentrer. On dédie cette victoire à notre peuple. Gagner, c’est toujours important. Quand on gagne, on construit et quand on perd, on détruit. Maintenant, nous sommes conscients que tout n’a pas été parfait sur ce match ».