 Aliou Fall : « Il n’y aura pas de 2nd tour en 2019»

Aliou Fall, conseiller du président de la république plébiscite le chef de l’Etat. Pour lui, la voie de la réélection est dégagée pour Macky Sall. Et mieux, « il n’y aura pas de second tour en 2019», confie-t-il, dans un entretien accordé à L’Observateur. Il ajoute :« Je suis convaincu que Macky Sall sera réélu au premier tour. Je suis en contact avec la réalité du pays, au-delà des cadrages médiatiques et de l’agitation de l’univers politique, je crois avoir une bonne lecture de l’appréciation que le Sénégal réel porte sur l’action du président de la république.» D’après Alioune Fall, «le pays réel est le président Sall, et l’exprimera de la manière la plus explicite, le moment venu.»