Aliou Sall à sa sortie d’audition : “Je suis soulagé”

Aliou Sall a livré ses premiers mots à la sortie de son audition par les enquêteurs de la Brigade des Affaires générales (Bag) dans le cadre du scandale présumé sur le pétrole et le gaz dans lequel il serait impliqué.

Devant les journalistes, l’ex-directeur de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a livré un discours on ne peut plus court. D’emblée, il a remercié les populations de Guédiawaye qui ont fait le déplacement au Tribunal et qui décidé de ne pas suivre le 1/4 de finale de l’équipe du Sénégal pour lui manifester leur solidarité.

“Pour rien au monde je ne lâcherai Guédiawaye et ces sénégalais qui ont accepté même de ne pas suivre le match pour manifester leur soutien à mon encontre”, lâche le frère du président de la République. Aliou Sall s’est dit aussi “soulagé” après son audition avant de s’engouffrer dans son véhicule pour rentrer chez lui.