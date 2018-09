Aliou Sow parraine Macky…

Aliou Sow, ancien membre du Pds, aujourd’hui Président du Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd), s’est prononcé ce weekend sur la prochaine présidentielle. Et il a décidé soutenir la candidature du Président Macky Sall. «Le parti a décidé, à l’unanimité, de parrainer la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Non seulement le parti a décidé de le parrainer, mais il a décidé, de la façon la plus trachée et nette, de participer à l’ensemble des combats menant vers sa victoire, tant par la participation de l’élaboration des programmes que dans la mise à disposition de nos réflexions relatives à la gestion du pays», a annoncé l’ancien ministre au sortir de la réunion du conseil national patriotique de son parti.