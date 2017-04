ALIOU SOW ET Y EN A MARRE Les contradictions d’un « rancunier »

Contre Y EN A MARRE, Aliou Sow, ancien Ministre PDS, ne s’accommode ni d’arguments solides encore moins de contre-propositions intelligentes. Il s’arme plutôt de haine inattendue pour un ancien Ministre, un Universitaire et un homme politique. Il invective contre ce Mouvement non pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il a fait contre Wade. Il semble bien nourrir une haine contre ses animateurs pour avoir combattu le régime dans lequel il se vautrait. Mais l’ancien Ministre est contradictoire. Il refuse de participer au « combat » de Y EN A MARRE qui a combattu Wade. Bizarrement il participe au « combat » de Macky Sall qui n’a pas seulement combattu Wade, mais lui a arraché le pouvoir.

Au Sénégal, entre idéaux bafoués et réalités nouvelles, l’inconstance rappelle ce que la grande histoire doit à la versalité des acteurs politiques. La contradiction de Aliou Sow est burlesque. Certes, Y EN A MARRE a ses failles et ses contradictions. Mais il a réussi ce que lui Aliou Sow et son parti appelé MPD n’ont jamais réussi : mobiliser des centaines de citoyens dans la rue publique et leur tenir un langage courageux. Personne ne connait son parti, MPD. Mais tous connaissent le Mouvement Y EN A MARRE.

Aliou Sow se comprend donc mal. Il est jeune et a une grande expérience d’homme d’Etat. Il aurait pu œuvrer à incarner le rajeunissement du personnel politique dirigeant se soudant avec la jeunesse combattante plutôt de se suffire d’un siège dans un HCCT qui n’a aucune crédibilité. Pour plaire à Macky Sall, il faut éviter le parcours des félons inassouvis, transfuges, girouettes, moulins à vent, matois et caméléons qui donnent une image malheureuse au jeu politique ! C’est mieux qu’être jeune et jouer aux belluaires contre de jeunes combattants !

Domou rewmi