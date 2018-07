Alioune Sarr à l’Asepex: «Consacrez-vous au marché africain »

Le Ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur Informel et des PME, Alioune Sarr a demandé aux acteurs de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations d’exploiter le marché africain. C’était à l’occasion d’une réunion portant sur la ZLECAF.

L’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), doit se consacrer au marché africain au lieu d’exporter des produits de base dans des marchés où « nos » hommes d’affaires ont du mal à circuler. Ces propos sont du Ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur Informel et des PME, Alioune Sarr. Il présidait, hier à Dakar, la réunion du comité national de négociations commerciales internationales concernant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Selon les statistiques, près de 50% des exportations sénégalaises sont destinés au marché africain. C’est ce qui a poussé M. Sarr à demander à l’Asepex : « Consacrez-vous sur le marché africain. C’est là-bas que vous avez plus de possibilités d’échanger des produits transformés et de valeur ajoutée». Revenant sur la ZLECAF, le Ministre a avancé que c’est une opportunité de se connecter aux chaines de valeurs régionales, continentales et d’y accroître « notre » présence d’une manière significative avec davantage de produits transformés. Pour y arriver il faut continuer à sensibiliser les acteurs sur les avantages d’un marché commun.

C’est ainsi que le Sénégal est en train de travailler pour la ratification dans les meilleurs délais. « Nous avons besoin de continuer la sensibilisation. Nous allons rencontrer les entreprises sur leurs sites pour échanger avec elles sur les opportunités et les défis de la zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il informé.

De ce fait, tout le mois d’août sera consacré à ces échanger pour permettre aux acteurs du secteur privé de s’approprier à ce type de marchés. « Si nous voulons atteindre cet objectif, nous devons œuvrer sur le plan d’action, la réduction du coût des affaires et de transactions commerciales, mais également améliorer la compétitivité des entreprises », a insisté le Ministre.

ZLECAF, un marché de plus de 1.2 milliard de personnes

A cette occasion, il a signalé que la ZLECAF rassemblera 55 pays africains dont 49 pays signataires et 8 autres ayant ratifié à ce jour. Couvrant un marché de plus de 1.2 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 2500 milliards de dollars, ce dernier a laissé entendre que cette zone-libre est la plus grande au monde depuis la création de l’Organisation mondial du commerce.

Elle procure à l’Afrique une occasion unique d’accroitre son poids commercial mondial et d’accélérer le commerce intra-africain. D’après la commission économique des Nations unies pour l’Afrique, la zone de libre-échange continentale a le potentiel de stimuler le commerce intra-africain de 52.3% en éliminant les droits d’importation, et de doubler ce commerce si les barrières non tarifaires sont réduites.

S’agissant de l’état de ce dossier, Assomme Aminata Diatta, Directrice du commerce extérieur, des avancées ont été notées lors du 31e Sommet de l’Union africaine, en juillet 2018 en Mauritanie.

Des pays ont signé l’accord sur la zone de libre-échange continentale. « A l’Etat actuel, 8 Etats ont ratifié et 5 autres ont déposé leurs instruments de ratification au niveau de l’Union africaine. Nous espérons avoir d’ici janvier les 22 signatures nécessaires pour l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale », a expliqué Mme Diatta, par ailleurs secrétaire exécutif du comité national de négociations commerciales internationales.

Zachari BAD