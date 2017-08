Alioune Tine sur les législatives 2017 « Des élections aussi chaotiques’’

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier les législatives du 30 juillet 2017. Selon Alioune Tine, ‘’depuis 1966, le Sénégal n’a pas connu des élections aussi chaotiques’’

Les élections législatives de ce 30 juillet continuent de faire couler beaucoup d’encre. La désorganisation qui a prévalu tout au long du processus électoral et le jour du vote, est bien la cause du désenchantement pour de nombreux d’observateurs. Le directeur du bureau d’Amnesty International en Afrique de l’ouest et du centre y a ajouté son grain de sel alchimique. A son avis, ’’depuis 1966, le Sénégal n’a pas connu des élections aussi chaotiques’’. Car, dit-il, c’est bien la première fois depuis des années que le pays connaît une telle ‘’pagaille’’ dans des élections : problèmes d’organisation, des retards dans l’ouverture des bureaux de vote, des électeurs en possession de cartes, mais non-inscrits sur les listes. Alioune Tine pointant du doigt les nombreuses irrégularités, invite le Président Macky Sall à restaurer la confiance entre les différents acteurs de la société sénégalaise. ‘’Le Président a un rôle fondamental pour apaiser. Il y a une véritable rupture de confiance par rapport à ce qui s’est passé. C’est à lui de restaurer son autorité. L’autorité, ce ne sont pas les grenades lacrymogènes. C’est à lui (Macky) de prendre les initiatives pour que le dialogue s’instaure’’.

M BA