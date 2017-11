Alioune Tine sur la régression démocratique

L’ancien coordonnateur du mouvement du 23 juin (M23), Alioune Tine, est loin d’être satisfait de la marche de la démocratie sénégalaise malgré les combats menés contre le régime de Me Abdoulaye Wade. Répondant à un post du ministre chargé de communication de la présidence de la République, El hadji Kassé qui listait les réalisations du Président Macky Sall, le Directeur exécutif régional d’Amnesty International s’en est réjoui. Seulement, Alioune Tine s’est empressé d’interpeller le ministre Kassé sur la problématique de la démocratie et des libertés au Sénégal. Pour l’ex coordonnateur du M23, il est temps de sortir de l’Etat de droit minimal, de la démocratie minimale et du statut minimal des droits de l’homme. Car, ils constituaient les véritables motifs de la lutte de l’opposition d’alors contre le régime du Président Wade. Pour être logique, Alioune Tine demande au régime de Macky Sall de restituer au Sénégal son leadership démocratique.

L’As