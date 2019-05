Allemagne : Un Français tue ses deux enfants de mère sénégalaise

L’horreur a eu lieu à Dresden, en Allemagne. Un père de famille, de nationalité française, marié à une Sénégalaise originaire de Rufisque, quartier Arafat 2, a mis fin aux jours des deux enfants du couple en instance de divorce. Une fille, Maya Foinard, âgée de 3 ans, et un garçon, Leo Djiby Foinard, âgé de 6 ans, auraient été froidement tués par leur papa. En grande difficulté en Allemagne, Foinard, qui serait un repris de justice, et sa femme, dont le mariage avait été célébré dans la ville de Rufisque, avaient fini par se résoudre à se séparer. Mais, alors qu’il avait la garde des enfants pour quelques jours, le Français les a tués dans des conditions qui restent encore à être élucidées. Venue chercher ses enfants, la Sénégalaise a également subi la furie de son ex mari. Elle a fini internée à l’hôpital après l’intervention des voisins.