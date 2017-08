 » Allez Casa » Exhorte Me Augustin Senghor à Mener à Bien Les « réformes Nécessaires »

Le comité « Allez Casa » a appelé dans un communiqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor, réélu pour un 3e mandat de 4 ans, à faire son possible « pour mener à bien les réformes nécessaires au développement d’un football sénégalais performant aussi bien au niveau interne qu’externe’’.

Le comité « Allez Casa », regroupant les supporters du Casa-Sports de Ziguinchor, dit exhorter « la nouvelle équipe fédérale à être une équipe motivée et solidaire, une équipe de toutes et de tous, unie autour des valeurs de respect, d’écoute, de tolérance, de transparence et d’ouverture mais aussi et surtout de courage afin de bien mener les réformes nécessaires au développement d’un football sénégalais performant aussi bien interne qu’externe ».

Le communiqué souligne que dans le même temps, le club des supporters de l’équipe-fanion de la capitale sud du Sénégal adresse

ses « chaleureuses félicitations à M. Augustin Senghor pour sa réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football », samedi dernier.

.

« Il confond dans ces félicitations’’ MM. Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte, les deux adversaires de M. Senghor, « qui ont eu le grand mérite d’avoir suscité de l’engouement, de la passion, de l’intérêt et des idées non moins pertinentes pour booster notre football », peut-on lire.

Le comité « Allez Casa » entend par ailleurs « rester cette référence au Sénégal, en Afrique et dans le monde et jouer pleinement sa partition à la construction du football national dans le respect des règles d’éthique », poursuit le communiqué.

Le club de supporters du « Casa Sports » dit en outre se réjouir de l’élection de son président, Seydou Sané et du président de la Ligue régionale de Ziguinchor, Daouda Badji au sein du comité exécutif de l’instance dirigeante du football sénégalais.