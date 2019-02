Alliance; Diaraf Sow quitte Macky pour Idy

Après un long entretien téléphonique hier soir entre Me Diaraf SOW Sg du parti ADAE/J et Coordonnateur de la coalition Joowléene qui regroupe une dizaine de partis et mouvements politiques, et le Président Idrissa Seck, Président du parti Rewmi et candidat de la coalition Idy 2019, ces derniers comptent se retrouver très bientôt pour la concrétisation de l’accord d’alliance. À en croire une note parvenue à Xibaaru, Me Diaraf Sow est venu avec dans son sac plusieurs frustrés de Benno Bokk Yaakaar en plus de la coalition et du parti qu’ il dirige et qui a une envergure nationale.