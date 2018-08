Almadies: un vieillard poignardé à mort

La fête de l’Aïd el Kébir sera célébrée dans la tristesse par la famille Ibrahima Bâ, et pour cause. Vigile et père de cinq enfants, celui-ci a été mortellement poignardé à coups de tournevis par des voleurs de moteurs de camion, alors qu’il tentait de les empêcher de commettre leur forfait. Les malfrats ont pris la fuite en laissant sur les lieux du braquage le taxi qu’ils avaient affrété. La police est à leurs trousses et espère les retrouver dans un bref délai. Le corps du défunt a été acheminé à l’hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy).