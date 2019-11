Alpha Blondy : « J’ai fumé de l’herbe à un moment, mais… »

La star ivoirienne Alpha Blondy réapparait « sur scène » avec ses déclarations incendiaires. Invité de RFI, le chanteur ivoirien a abordé un point relatif à sa vie privée. A la question de savoir si Alpha Blondy prend de la drogue avant de monter sur scène, il répond sans détour : « J’ai fumé de l’herbe à un moment. Mais depuis 26 ans, je ne fume plus ».

Cependant, il a appelé les jeunes africains à ne plus consommer ces substances illicites qui représentent un véritable fléau pour le continent. Pour lui, à l’époque, prendre de la drogue était normal. Mais, avec le temps, il a compris que cela procure plus de mal que de bien.