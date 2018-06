Il s’était promis de plus parler de Modou Lô mais Ama Baldé ne peu s’en empêcher. Invité de l’émission « Week-end Koor » de la 2STV, le lutteur de Pikine révèle qu’il dérange le lutteur de Rock Energy. « Modou Lô, Makoy dérangé (C’est moi le dérange) », dit-il. Avant d’ajouter : « Modou Lô a peur de moi. (Niémé Wuma ! ) Je m’étais dit que je n’allais plus citer son nom, mais comme il a la trouille, je le dis haut et fort. Il a peur de moi », a-t-il martelé, dans Sunu Lamb.