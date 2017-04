Ama Baldé-Papa Sow: Ce sera le 23 juillet

Face aux difficultés du promoteur de trouver une date, Pikine et Fass étaient montés au créneau pour crier leur ras-le-bol et menacer de ne plus lutter si Assane Ndiaye ne trouve pas une issue à ce problème. Le combat a finalement été officialisé, hier, 28 avril par le promoteur. Après qu’il a régularisé le combat Gris2-Pakala pour le 21 mai, il prévoit de programmer le combat royal entre Eumeu Sène et Bombardier pour le 13 août.

Source : Les Echos