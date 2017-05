Amadou Bâ à Londres pour l’Eurobond

Le Sénégal se prépare pour l’Eurobond qu’il va lancer. Dans ce cadre, le ministre des Finances, Amadou Bâ sera à Londres à partir de la semaine prochaine. Ce financement très conséquent qui ne peut pas être levé sur le marché financier de l’Uemoa fait que le Sénégal a sollicité le marché international afin de financer certains projets du Pse comme les infrastructures. On annonce que le Sénégal va tenter de lever entre 500 millions de dollars (environs 290 milliards de francs Cfa) et 1 milliard de dollars (environs 581 milliards de francs Cfa) à travers cet Eurobond. Lors de la rencontre des ministres des Finances de la zone franc tenue il y quelques semaines à Abidjan, le ministre des Finances du Sénégal avait prévu d’émettre un nouvel Eurobond. «Je pense que le moment est venu pour nous de retourner sur le marché, nous le ferons dans les toutes prochaines semaines et ce sera un Eurobond», avait annoncé l’argentier du Sénégal qui n’avait pas révélé le montant à solliciter. Pour rappel, dans la Loi des finances de l’exercice fiscal 2017, le gouvernement sénégalais annonce que ce recours aux marchés internationaux, combiné à d’autres programmes, lui permettra de mobiliser 629 milliards Fcfa. D’un point de vue stratégique, le pays souhaite surtout bénéficier du bon sentiment des investisseurs internationaux pour ses titres publics. Les deux précédents Eurobonds émis par le Sénégal en 2011 et 2014 à des taux respectifs de 8,75% et 6,25%, affichent actuellement des rendements de 4,9% et 5,9% pour les investisseurs qui les achètent aujourd’hui sur le marché secondaire. Le montant sollicité devra permettre de financer les projets infrastructurels du Sénégal. De retour de son voyage de Londres, Amadou Ba compte décrocher les financements nécessaires à la réalisation de plusieurs projets de développement.

Avec l’As