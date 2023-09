Amadou BA candidat de BBY, Mamadou Lamine Diallo promet de situer la responsabilité spécifique du PM sur le foncier

Le choix porté sur Amadou pour diriger les troupes de Benno n’enchante pas Mamadou Lamine Diallo. Il ne voit que du noir sur l’homme de main de Macky Sall et de plus, évoquant les ressources du pays, le député remet le tout sur le compte du régime actuel.

Son débat économique avec Macky Sall lancé depuis août 2016 le mène cette fois-ci dans la gouvernance de BBY sur les ressources naturelles. A ce titre, le président du mouvement TEKKI dira que « la surexploitation de nos ressources par les navires industriels à qui le régime BBY de Macky Sall-Amadou Ba a donné des licences corrompues » est à l’origine de toutes les difficultés économico sociales dont font face les sénégalais en passant par les morts de Khossanto, la pénurie de poisson décriée par les ménagères ainsi que la forêt

de Casamance et le foncier, qui selon le parlementaire, est « le talon d’Achille du régime ». « Amadou Ba doit trouver 150 milliards pour boucher les trous de sa mauvaise gestion, le FMI vient d’évaluer les finances publiques pour faire deux constats: le coût élevé sur l’économie des émeutes d’une part, et d’autre part, le retard dans le démarrage de la production pétrolière et gazière qui aura lieu après la présidentielle 2024. Le trou dépasse 150 milliards selon nos calculs. (…) Le foncier est le talon d’Achille du régime. Je reviendrai sur ce point pour situer la responsabilité spécifique d’Amadou Ba l’ascenseur », promet le député et candidat à la candidature. De plus, si l’on s’en réfère toujours au leader de TEKKI, Amadou Ba prévoit de s’attaquer aux entreprises réglementées : avocats, experts en tout genre, médecins, huissiers, banques, assurances. Ce qui prouve que c’est « la situation désastreuse des finances publiques qui a fait peur à Macky Sall pour finir, le cœur meurtri, par choisir l’homme à l’ascenseur, comme candidat de BBY », informe-t-il. En outre, s’agissant des récentes émeutes de Khossanto, Mamadou Lamine Diallo précise qu’il avait alerté.

« Le département de Saraya qui produit l’or du Sénégal est le plus pauvre du pays, les populations locales ne sont pas informées de la gestion de leur or ». Et d’ajouter : « Les deux poissons les plus consommés traditionnellement sont presque introuvables et les prix hors de portée. La forêt de Casamance est pillée au vu et au su de tout le monde. D’ailleurs, le pillage se déplace vers Tambacounda. Les maires BBY et le régime sont les seuls responsables. J’avais écrit à la Chine, un des pays destinataires de ce trafic ».

Mamadou Sow