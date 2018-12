AMADOU BA HOMME DE L’ANNEE 2018

Bis repetita ! L’homme de l’Année 2018, c’est Amadou Ba, Ministre de l’Economie et des Finances et du Plan. Il remporte ce titre pour la deuxième fois. Il a été désigné «Homme de l’année 2012». Si les Rédactions Rewmi ont porté à nouveau leur choix sur Amadou Bâ, c’est pour tout simplement récompenser les efforts et les résultats d’un homme à la tête d’un ministère au niveau duquel il a su impulser de nombreuses réformes, qui valent aujourd’hui au Sénégal une attention particulière des partenaires au développement et du secteur privé financier international. Mieux encore ! Ce technocrate émérite et Inspecteur des Impôts et Domaines de formation, a été désigné «Meilleur Ministre des Finances d’Afrique» pour l’année 2017. Outre les performances économiques, Amadou Ba a réussi une prouesse politique : faire basculer Dakar dans le giron de BBY…Et cerise sur le gâteau : en fin politique, il a réussi à enrôler le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, dans la mouvance présidentielle.

Silhouette imposante, regard direct derrière ses lunettes vue claire, Amadou Ba, Ministre de l’Economie et des Finances et du Plan, est un adepte de la doctrine cartésienne. A la vérité, il fait partie de la galaxie rarissime des hauts cadres et experts sénégalais intègres et surtout obsédés par l’intérêt général. Parfois, il lui est reproché d’opérer avec la brutalité du conquérant qui n’est peut-être qu’une rudesse de meneur d’hommes perfectionniste et exigeant. Mais ses collaborateurs lui reconnaissent une vision, une habileté dans le combat opérationnel et tacticien, une puissance de travail, rien que pour l’émergence du Sénégal. Son autorité ne se discute pas. Avec son style managérial hors du commun, tout doit fonctionner, atteindre l’objectif ou ne pas être. C’est un technocrate discret, ayant un dynamique esprit de méthode et d’organisation que Macky a débauché de la DGID pour en faire l’argentier de l’Etat du Sénégal. Il sera nommé un 02 septembre 2013 au ministère de l’Économie. Depuis, Amadou Ba s’est imposé comme l’un des hommes de confiance de Macky Sall. Ses réalisations et les chiffres parlent éloquemment en sa faveur.

Finances publiques : Les prouesses d’Amadou Ba

La tension de trésorerie a fait l’actu ! Que nenni ! Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a dressé un tableau reluisant des livres des comptes publics, au moment où les rumeurs de tension financière sont persistantes. En 2018, l’État a collecté 2194 milliards, contre 1664 milliards en 2017, soit une progression de 530 milliards FCFA. Les recettes fiscales et non fiscales ont augmenté de 865,4 milliards en 2018, contre 825,8 en 2017, soit une progression de 39,6 milliards FCFA. Sur le marché financier, l’État a mobilisé 1187 milliards en 2018, contre 725,4 milliards en 2017. Ce qui correspond à une augmentation de 462 milliards FCFA. Avec l’ingéniosité financière d’Amadou Ba et de ses services, l’État a injecté dans l’économie, en termes de liquidités, 1510 milliards en 2018, contre 1326 milliards à la même période de 2017, soit une variation positive de 184,1 milliards. L’État a aussi payé à ses fournisseurs et entrepreneurs 652,2 milliards en 2018, contre 475,2 milliards en 2017, soit une progression de 177 milliards FCFA. Quant aux salaires des agents des collectivités locales et corps émergents, l’État a déboursé, jusqu’ici, 337,7 milliards FCFA. Et durant la même période, 391,3 milliards ont été payés au titre du service de la dette, contre 382,7 milliards durant la même période de 2017.

Amadou Bâ, meilleur ministre des Finances d’Afrique

Le Président Macky Sall peut se targuer d’avoir le meilleur ministre de l’Économie du continent. Amadou Bâ a été désigné « Meilleur Ministre des Finances d’Afrique» pour l’année 2017. L’argentier du Sénégal a reçu la distinction à l’occasion de la 11e cérémonie des African Banker Awards, tenue en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de Développement (BAD) en Inde. Les initiateurs du prix African Banker Award 2017 ont tenu à féliciter le Ministre des Finances du Sénégal pour cette distinction. Ils ont saisi l’occasion pour louer les efforts accomplis par notre pays dans la voie du développement économique durable. Selon eux, c’est le leadership et les compétences de l’équipe du ministre Amadou Bâ qui ont permis de redynamiser l’économie du Sénégal, malgré une conjoncture difficile. En outre, le Comité d’organisation a indiqué que ce prix est le sacre des performances économiques du Sénégal qui a enregistré un taux de croissance de 6,5% au cours des deux dernières années, et la réussite de l’émission de l’Eurobond. Une satisfaction pour ce « laurier récolté par le Plan Sénégal Emergent (PSE) ». Mais M. Bâ, en toute humilité, soutenait que ce prix est en réalité l’œuvre du Président Macky Sall qui a initié cette vision.

Groupe consultatif de Paris bis

Après celui de 2014, un deuxième Groupe consultatif se prépare. La phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse) lancée, l’Etat du Sénégal ira vers les partenaires techniques et financiers avant la fin de cette année à Paris. Sous la houlette du chef de l’Etat, qui se déplacera dans la capitale française, Amadou Ba, comme lors du premier groupe consultatif, va maximiser les chances du Sénégal de décrocher les moyens techniques et financiers de réaliser la phase 2 du Pse. Ce, en mobilisant 7 000 milliards, soit le double du financement du Groupe consultatif de 2014. Macky et son argentier vont surement remporter le jackpot.

Amadou Bâ fait basculer Dakar et enrôle Moussa Sy

«Gagne-moi la Commune d’Arrondissement des Parcelles et Benno Bokk Yakaar remporte le département de Dakar». C’est le colossal défi que lui avait lancé Macky Sall, avant de le propulser à la tête de la liste départementale de Dakar lors des législatives de 2017. Mais Amadou Bâ a prouvé qu’il est le patron incontesté de Dakar. Grâce à lui, la capitale, chasse gardée de Khalifa Sall, a basculé dans le camp marron-beige. La coalition Benno Bokk Yakaar a ainsi remporté les législatives aux Parcelles Assainies, totalisant 16 838 voix contre 15865 voix pour Mànkoo Taxawu Senegaal. Amadou Ba permet ainsi à BBY d’engranger les sept députés qui étaient en jeu. Cette victoire n’est pas fortuite, et pour cause. L’actuel Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, véritable boy Dakar ayant grandi entre les populeux quartiers de Niari Tally, Grand-Dakar et Parcelles Assainies, est auréolé d’un certain diadème de popularité, surtout dans ces cités communales. Son engagement à la base, rythmé de descentes régulières auprès de populations, particulièrement celles des Parcelles assainies, est un atout.

« Un homme social »

Cet atout a été l’une de ses principales fortunes politiques. Bâ est un responsable APR dynamique et entreprenant. Raison pour laquelle Macky l’avait choisi pour diriger la bataille de Dakar. Amadou Bâ, en fin politique, a rapidement changé la donne en s’alliant avec des hommes d’expérience, c’est pourquoi il a été redoutable», témoigne un de ses proches. En récompense de sa victoire aux Législatives, Macky le nomme délégué régional de dakar en charge du parrainage. Alors que les inscriptions sur les listes électorales venaient de débuter, il allait nuitamment dans les maisons pour demander à ses militants d’aller s’inscrire. A côté de cela, il a effectué beaucoup d’actions dans le social. Il a rénové plusieurs mosquées, plusieurs écoles et donné à tous les élèves de la ville des fournitures scolaires. «C’est un enfant issu du peuple, il comprend les problèmes auxquels les gens sont souvent confrontés».

Lui et Moussa Sy

Le 2 octobre dernier, il réussit l’impossible : décrocher Moussa Sy. Ce dernier, grâce à Amadou Ba, va définitivement tourner le dos à Khalifa Sall en rejoignant la mouvance présidentielle. Lors d’une cérémonie dédiée aux enfants des 20 unités et à laquelle a participé le Maire Moussa Sy, Amadou Ba a tenu à rappeler qu’en tant que fils des Parcelles, ils sont tous animés par la même volonté qui est de contribuer au développement de la localité. Homme simple et courtois, il est d’un commerce facile. «Il n’a pas changé au plan humain. En dehors de ses heures de service, il conduit seul sa voiture. Très peu protocolaire, il est resté le même, bien qu’il soit devenu ministre», témoigne ses proches. « The right man at the right place » (l’homme qu’il faut à la place qu’il faut). Amadou Bâ est probablement celui parmi les proches du Président qui possède CV et entregent les plus probants et les mieux adaptés à l’exercice de ses fonctions.

Profil d’Amadou BA

Né le 17 mai 1961 à Dakar, Amadou Bâ fut l’ancien Directeur général des Impôts et Domaines, dont les empreintes restent encore fraiches sur le nouveau Code général des Impôts. Produit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a obtenu un diplôme de Maîtrise ès Sciences économiques, Option Gestion des Entreprises, titulaire du baccalauréat série G2 technique en 1980, Amadou Bâ, marié et père de trois enfants, est breveté de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), section impôts et domaines, alors qu’il n’avait que 27 ans. En 1992, il fut le Commissaire contrôleur des assurances à la Direction des assurances. En 1994, il devient Inspecteur vérificateur à la Direction des vérifications et enquêtes fiscales. Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures en Comptabilité, il a formé plusieurs promotions d’élève-inspecteurs de la section «Impôts et Domaines», de l’Ecole nationale d’Administration, et cela depuis 1992. Il a également été chargé d’enseignements au Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) de la BCEAO. En 2002, il devint le Chef du centre des grandes entreprises de la Direction des impôts, avant d’être nommé, en 2004, Directeur des impôts et, en 2006, Directeur général des impôts et domaines. Le 02 septembre 2013, Macky Sall le nomma ministre de l’Économie et des Finances.