Amadou Ba et Mary Teuw font la paix

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de l’Economie, des Finances et du Plan, respectivement Mary Teuw Niane et Amadou Bâ, ont été reçus en audience par le chef de l’Etat. Ce, pour leur demander de «travailler main dans la main» pour trouver une solution définitive à la question des bourses des étudiants. Selon SourceA, Macky Sall leur a sommé de faire cesser immédiatement la bataille médiatique que leurs deux départements se livrent».