 Amadou Ba: « On ne peut pas développer un pays par WhatsApp»

Des Fédérations, des Réseaux de femmes englobant plus d’un million de membres et s’activant dans le secteur agricole, ont lancé un mouvement dénommé « Mouvement des femmes sentinelles (Mfs) » pour la réélection de Macky Sall au 1er tour de la Présidentielle ». Le parrain de cette manifestation, le Ministre de l’Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, l’a dédiée au Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. L’argentier de l’Etat a sévèrement taclé l’opposition.

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan n’a pas été tendre avec l’opposition. Invité par le Ministre de l’Agriculture, parrain du lancement du « Mouvement des femmes sentinelles (Mfs) », Amadou Ba a tiré à boulets rouges sur les adversaires de Macky Sall. «On ne peut pas développer un pays par le groupe WhatsApp. Que personne ne vous trompe en vous faisant croire qu’il peut remporter l’élection présidentielle en tirant sur des gens ou en divulguant de fausses informations sur d’honnêtes citoyens pour se faire un nom ou d’être adopté par le peuple. Nous demandons à la population d’être objective. Et il est temps de siffler la fin de la récréation, parce que les Réseaux sociaux ont détruit pas mal de pays », tonne-t-il. Selon lui, on ne peut pas devenir président en passant tout son temps à insulter, à tirer sur des personnes et en leur manquant de respect. Mais aussi, on ne peut pas vouloir devenir Président de la République sans pour autant connaître le pays. « Il faut qu’on se respecte. On ne peut pas laisser une personne porter des accusations sur des personnes, sur les institutions de l’Etat, à chaque fois sans fondement », s’est-il indigné. Et de renchérir : « les Réseaux sociaux seulement ne peuvent permettre à un candidat de remporter la présidentielle », dit-il, tout en appelant au respect de l’État. « Nous sommes des fonctionnaires avant de devenir des hommes politiques. Que personne ne vous trompe, le président Macky Sall a réussi une vision et a réussi par ailleurs à convaincre la communauté internationale par ses réalisations et son dévouement. Il reste le meilleur candidat, le meilleur des postulants », dira-t-il. Amadou Ba a également profité de cette tribune pour railler toute l’opposition sénégalaise, en lui faisant comprendre que « celui qui ne peut pas résister à un coup de grenade lacrymogène ne peut pas diriger le pays ». « Soyez sérieux. La gestion d’un État demande de l’expérience et de la retenue. Le Chef de l’État ne devait même pas battre campagne parce qu’il a mis le pays sur les rails et tout ce qu’il avait promis au peuple, il l’a fait à travers ses nombreuses réalisations et politiques sociales », soutient le Ministre de l’Économie. S’adressant toujours aux femmes qui sont parvenues à remplir le pavillon Tertiaire du Cices sans difficulté, il les a exhortées à rester fermes et de ne pas accepter que le pays soit bloqué, ne serait-ce qu’une seule journée, en tant qu’opératrices économiques. Avant de leur annoncer qu’au mois de mai prochain, le Chef de l’État a promis de leur équiper en matériels de dernière génération pour la transformation des céréales, des fruits et légumes, mais aussi pour l’agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture, Papa Abdoulaye Seck, pour sa part, leur a fait savoir qu’un quota leur sera réservé dans la gestion des affaires par le Président de la République. « C’est avec Macky qu’on a vu des femmes Ops », a-t-il souligné.

Le Mfs, pour la réélection de Macky Sall

La présidente du Mouvement des femmes sentinelles (Mfs), Mariama Dramé, a déclaré que les femmes du secteur agricole qui s’activent dans l’appui-conseil, la production, la transformation et la commercialisation dans toutes les chaînes de valeur agricoles, s’engagent à faire de leur mouvement un instrument inédit de soutien à la campagne électorale du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle du 24 février 2019. L’appui se fera, dira-t-elle, par des témoignages irréfutables sur les nombreuses réalisations du gouvernement dans le secteur agricole, pour une victoire éclatante du président Macky Sall, dès le premier tour. « Toutes unies derrière le Président de la République, nous nous érigeons en sentinelles face aux détracteurs des acquis tangibles de notre agriculture, en disant Non pour défendre le bilan élogieux de la politique agricole mise en œuvre au Sénégal dans le Pse », a-t-elle fait savoir.

