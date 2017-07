Amadou Samba Kane Maire de Hounaré :  » La victoire de BBY est assurée »

La coalition Benno Bokk yakaar de la commune de Hamady Ounaré dirigée par le Maire Amadou Samba kane Directeur général de la LONASE a démarré en trombe la campagne électorale. Hier les populations lui ont réservé un accueil populaire à l’entrée des périmètres de la commune. Une longue procession humaine délirante sur des motos Jakarta et des voitures klaxonnant à tout vent , l’a accompagné jusqu’à son domicile. Un comité électoral est mis en place sous la houlette des responsables Demba Diongue et Samba Sylla.Dans ce cadre des stratégies de proximité, porte à porte dans les différents quartiers sont privilégiés car étant plus efficaces. Selon Sidy Thiam , Président du comité électoral, dont les jeunes constituent l’ossature, notre défi majeur demeure l’importance du taux de participation, nous sommes sûrs de gagner à Hounaré dira- t-il.Quant au Maire , Directeur général Amadou Samba Kane , il s’est réjoui d’emblée des inscriptions massives sur les listes électorales et a exhorté la population à aller retirer leur carte .Mr kane promet que la liste Benno bokk yakaar gagnera avec la manière dans sa commune .Les réalisations socio-économiques du Président Macky Sall et notre bilan dans notre commune plaident à notre faveur Toutefois, le Maire a déploré cette scission interne de clans à l’APR dans le département qui a fini par créer un véritable malaise dans les rangs de leurs partisans. A cet effet, il appelle toutes les parties prenantes à chevaucher vers l’unité et la cohésion de toutes les forces en présence. Abordant, les problèmes de sa commune surtout la campagne agricole, le Maire s’est impliqué personnellement pour régler la dette des riziculteurs due aux partenaires. C’est un ouf de soulagement pour une grande partie de la population qui était concernée. Il a aussi égrené ses réalisations dans sa commune dont le centre de santé moderne construit et équipé qui va polariser tous ces villages et communes du Dande mayo.

M BA