AMADOU SAMBA KANE- Top 50 des personnalités qui ont marqué 2016

Directeur Général de la Loterie Nationale Sénégalaise, Amadou Samba Kane, par ailleurs, inspecteur des Impôts, a permis à la Lonase de retrouver son aura d’antan dans le giron des Loteries Africaines et Mondiales. Grâce à son abnégation et son dévouement au travail, la Loterie Nationale Sénégalaise reste toujours dans une dynamique de performance et de qualité (à l’image de sa certification ISO 9001 et jeu responsable Niveau 2 de la WLA.