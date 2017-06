Amal Clooney a accouché: découvrez les prénoms des jumeaux

George Clooney et Amal Clooney sont parents ! L’avocate a accouché ce mardi 6 juin de jumeaux : un garçon et une fille.

On l’attendait depuis des mois. Quand Amal Clooney a dévoilé pour la première fois son baby-bump, après des semaines de rumeurs, les fans de l’avocate et de son acteur de mari étaient aux anges. On a par la suite appris qu’il s’agissait de jumeaux : oui, George Clooney allait enfin être père… et doublement, qui plus est ! Pendant toute la grossesse, le comédien n’a pas arrêté de célébrer son épouse enceinte, assurant qu’elle serait une mère parfaite. Il va désormais pouvoir le vérifier : selon l’Associated Press, l’agence presse américaine, Amal Clooney a accouché ce mardi 6 juin. Elle a donné naissance comme prévu à des jumeaux : un garçon et une fille, donc les prénoms ont déjà été dévoilés.

Frère et sœur ont respectivement pour prénoms Alexander et Ella. Deux petits Clooney qui n’ont pas encore eu droit à leur photo officielle. Les parents n’ont en effet pas fait d’annonce directe : c’est leur représentant qui a dévoilé la bonne nouvelle aux journalistes, sachant pertinemment que les fans du couple n’en pouvaient plus d’attendre le dénouement de cette grossesse. Reste désormais à savoir quand seront dévoilés les jolis petits minois des deux bébés – George Clooney fera sans aucun doute à cette occasion un de ces discours dont il a le secret.