AMARA TRAORE SUR LA RENCONTRE SENEGAL-CAMEROUN:  «Ce match, c’est celui de tout le peuple sénégalais»

Sur sa page Facebook, via Vox sport, Amara Traoré, l’ancien sélectionneur des Lions, fait une synthèse de la CAN, du premier tour aux quarts qui se profilent à l’horizon. Le Sénégal va rencontrer le Cameroun que l’ancien sélectionneur a éliminé en 2012 avec une victoire à Dakar (but de Demba Bâ) et un match nul (0-0) à Yaoundé.

Premier tour : « satisfaisant pour les Lions »

«Le Sénégal a bien terminé son premier tour, les Lions ont fait du mieux. L’équipe est invaincue, elle a maîtrisé son premier tour. Depuis 2002, on n’a pas eu un parcours comme celui-là, avec deux (2) victoires et un match nul. Il faut féliciter l’entraîneur, les joueurs, la fédération et tous ceux qui tournent autour de l’équipe. Maintenant que la qualification est acquise, on va vers les quarts de finale et c’est un autre tournoi qui commence. C’est une rencontre entre deux Lions. Les Camerounais disent qu’il y’a un seul lion dans la forêt et ce sont eux, les Lions indomptables. Ils disaient même que les Lions de la Téranga, c’est quoi même ? En 2012, on leur a montré qui sont les Lions de la Téranga. Ce match, il faut le jouer avec la tête, j’espère qu’on va suivre les mêmes pas en 2017».

Quart de finale contre le Cameroun : « ils essayent de polluer l’atmosphère »

«Je suis bien d’accord avec Aliou Cissé quand il dit que le Cameroun est le favori. Le Cameroun est bien le favori. Mais le Sénégal est dans une courbe ascendante. C’est de la confiance pour les joueurs et pour l’encadrement aussi. Il faut savoir aussi que le Cameroun est une équipe qui se cache derrière les problèmes. Le jour où ils disent que l’équipe à des problèmes, c’est là qu’ils sont plus dangereux. Je me rappelle en 2011, ils avaient tous les problèmes du monde et en 2012, ils étaient revenus très fort, ils se sont se qualifiés en quarts de finale. Là, c’est la même chose. Le Cameroun a une manière de préparer ce genre de match. Ce sont les anciens joueurs qui sont envoyés pour polluer l’atmosphère. Je ne suis pas surpris quand je vois les anciens faire des sorties ou des déclarations, tout cela, c’est une stratégie pour polluer. J’ai bien aimé la réponse d’El Hadji Diouf qui n’a pas tardé. Ce match, c’est le match de tout le peuple sénégalais, celui des anciens joueurs, bref de tout le monde».

Continuer la progression : « à ce niveau, le Sénégal a du répondant »

«L’équipe doit continuer sa progression pour bien aborder le match. C’est-à-dire avoir la maîtrise du ballon, un bloc d’équipe plus compact. Parce que l’équipe camerounaise va laisser le ballon aux Sénégalais pour bien défendre. Pendant ses trois (3) premiers matchs, le Cameroun a fait un bloc bas, avec deux (2) attaquants devant qui peuvent faire mal. Il ne faut pas oublier ceux qui sont sur les côtés et qui sont virevoltants. C’est une équipe qui concède peu d’occasions de but. Elle profite des erreurs de l’adversaire. Elle mise aussi sur les balles arrêtées, mais à ce niveau, le Sénégal a du répondant».

Les atouts du Sénégal : « on a besoin de Sadio et Baldé, capables d’éliminer »

«Le Sénégal a tous les atouts pour bien aborder les quarts de finale. Les Camerounais vont mettre beaucoup d’ingrédients dans ce match et le Sénégal doit être très lucide. Même si le Cameroun est favori, une équipe fait plus dans le futur que dans le passé. Aujourd’hui, ce n’est plus un match de championnat, mais un match à résultat immédiat, où le petit peut battre le grand et vice versa. Ce sera un match intelligent parce que chacune des deux (2) équipes va essayer de leurrer son adversaire. On a besoin d’un Sadio Mané capable d’éliminer, d’un Diao Baldé capable aussi d’éliminer. L’équipe camerounaise n’est pas une équipe qui possède trop longtemps le ballon pour bien dérouler. Elle n’est pas comme les équipes maghrébines qui peuvent faire mal quand elles ont la balle avec une bonne maîtrise du jeu. Ce match sera le match le plus disputé de la CAN. Aussi, je prie pour que le Sénégal gagne le match et se qualifie en demi-finale. Parce ce match est très important pour le peuple sénégalais».