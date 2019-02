Les ‘’Amazones de Karim’’ rejoignent Macky

Elles sont 97 déléguées au niveau national à avoir rejoint la majorité présidentielle ces derniers jours.

Exaspérées par la non-candidature de leur leader Karim Wade, Ngoné Fall et ses proches ont décidé de rejoindre la nouvelle majorité présidentielle. Elles ont été accueillies par Aliou Sall, le Président de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et Maire de la ville de Guédiawaye.

Interrogée sur les raison qui les ont poussées à poser cet acte, Ngoné Fall, leur présidente, membre du Comité Directeur du Pds, du moins jusqu’à maintenant, reconnait avoir été exaspérée par la non-venue de Karim Wade, mais surtout par l’invalidation de sa candidature qui a été décisive pour elle et ses camarades.

Cette enseignante qui habite à la Sicap-Liberté, a toujours milité au Parti démocratique sénégalais (Pds) et avait préféré accompagner Karim pour sa mise sur orbite politique, presque réussie.

Or, comme elle a eu à le reconnaitre, c’est une femme qui a des ambitions politiques. Et elle tenait à participer, avec son mouvement, à cette importante échéance électorale.

Alors, pourquoi pas l’opposition ou suivre les mots d’ordre de Wade ? Là intervient un élément familial, affectif. Il se trouve qu’un de ses frères travaille avec Aliou Sall à un poste hautement important et entretien avec lui des relations d’amitié.

Et c’est par l’entregent de ce dernier que le ralliement a été fait, même si elle dit reconnaitre qu’il n’y a pas forcément de rapport entre les liens familiaux et la politique.

Elle se dit cependant ‘’ceddo’’ et dit tenir beaucoup aux liens familiaux.

Qui plus est, elle peint Aliou Sall comme un homme de parole, loyal et qui a de la considération pour les personnes.

Par ailleurs, le ralliement ainsi opéré a été unanimement approuvé par les 97 déléguées du mouvement qui est national. Chacune d’elle s’est d’ailleurs prononcée en conséquence.

Aujourd’hui, ‘’les Amazones de Karim’’ sont devenues ‘’les Amazones de la République’’ et participent activement à la campagne électorale, parrainé par Aliou Sall.

Georges E. Ndiaye