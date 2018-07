Amber Rose dévoile la femme avec qui Jay-z a trompé Beyoncé

C’est une révélation choc qui risque de créer des tensions au sein du couple Jay-z et Beyoncé. Alors que l’identité de l’amante de Jay-z était restée inconnue par le grand public depuis bien longtemps, Amber Rose a décidé de tout dévoiler. Invitée dans le studio du podcast de Heidi Montag, intitulé » Make Speidi Famous Again « , Amber Rose n’a pas hésité à mettre à nue l’identité de cette femme avec laquelle Jay-Z avait trompé Beyoncé.

« Je pense vraiment que Gwyneth Paltrow est ‘Becky avec les beaux cheveux …’ Je sens comme si c’était elle qui avait ba**** avec Jay-Z « a lancé la bimbo avant de poursuivre » Ils étaient comme des amis et puis, regarde, on ne voit plus jamais Beyonce avec Gwyneth Paltrow. Il semble que c’est elle qui a ba*** avec Jay-Z. Et maintenant Gwyneth n’est plus avec son mari, mais Beyonce est toujours avec Jay-Z » a-t-elle expliqué.

Amber Rose a fait ici référence à la rupture de Gwyneth Paltrow et Chris Martin, mais l’actrice s’est remariée avec Brad Falchuk.

L’on se souvient que Beyoncé avait fait de » Becky avec les beaux cheveux » un personnage important de son album Lemonade. Pour Amber Rose, cette dernière est la femme avec laquelle Jay-Z l’avait trompée. Amber Rose révèle donc que celle qui se fait passer pour Becky n’est autre que Gwyneth Platrow !

Pour les proches de Jay-Z, le mystère de la fameuse Becky n’est pas tout à fait résolu, car les preuves d’Amber Rose restent tout de même assez faibles.

Amber Rose chercherait-elle à simplement faire parler d’elle, ou alors vient-elle de lâcher un scoop auquel personne ne s’attendait ? Pour plusieurs observateurs, elle voulait tout simplement se faire voir et faire parler d’elle.

L’actrice a en effet été obligée d’apporter un démenti après les déclarations surprenantes de la mannequin Amber Rose dans le podcast Make Speidi Famous Again de Heidi et Spencer Pratt. « C’est complètement absurde et 100 % faux », a fait savoir le porte-parole de la comédienne comme le relaye E! News​.