Amel Bent a accouché ! Découvrez le prénom de sa fille !

Sofia depuis le mois de février 2016, Amel Bent a accouché de son deuxième enfant le 18 octobre 2017 à l’Hôpital Américain de Paris selon nos confrères de Anesvers six heures du matin. Déjà maman dedepuis le mois de février 2016,le 18 octobre 2017 à l’Hôpital Américain de Paris selon nos confrères de Voici . Arrivée le jour précédent peu avant minuit avec son chéri, la chanteuse a mis au mondevers six heures du matin.

Toujours selon la même source, l’accouchement s’est très bien passé et Amel va très bien. D’ailleurs un proche s’est d’ailleurs exprimé : « Amel est très amou­reuse de son mari et impa­tiente de commen­cer cette nouvelle aven­ture qui commence à quatre« . Ce 23 octobre, cette dernière a quitté l’hôpital avec sa petite famille. Prête à pouponner une nouvelle fois, l’interprète de « Ma Philosophie » sera bientôt de retour sur nos écrans puisque elle a récemment officialisé qu’elle intégrait le jury de la prochaine saison de The Voice Kids.

Sur les réseaux sociaux, c’est la folie ! La communauté de la belle brune est aux anges et lui envoie des messages pour la féliciter pour centaines comme Magalie.A qui écrit : « Félicitations ma belle ! Beaucoup de bonheur avec ton mari, Sofia et maintenant Anes ». On lui souhaite tout le bonheur du monde ! Et vous, que pensez-vous d’Amel Bent ?