Amena Khan : Le mannequin voilé de L’Oréal Paris… À peine nommée, déjà évincée !

En effet, si au premier abord, la jeune femme avait été présentée comme une blogueuse britannique fan de mode et pour l’égalité des origines, c’était sans compter les nombreux tweets trouvés sur son compte Twitter et posté il y a quelques années. La jeune femme, visiblement pro-Palestine a tenu des propos incisifs envers Israel en 2014. Elle a notamment accusé l’état d’être un état terroriste, provoquant des génocides… Un point de vue tranché qui n’était pas de l’avis de tout le monde.

Attaqué de toutes parts sur les réseaux sociaux et contacté par Valeurs Actuelles, L’Oréal Paris a annoncé qu’Amena Khan avait décidé de « se retirer » de la campagne Elsève, après avoir présenté des excuses officielles.

Toute notre enfance a été bercée par ce slogan mythique et par les images saturées de belles chevelures volant au vent. Il faut tout de même avouer que dans le genre, L’Oréal Paris est un géant de l’industrie de la beauté française et on ne peut que saluer l’évolution de la marque quant à ses prises de position pour la diversité. En effet, il est important pour elle de prôner tous les types de beautés.

Et c’est dans cette optique là que L’Oréal a recruté sa toute nouvelle égérie cheveux : Amena Khan, une blogueuse mode britannique, co-fondatrice de la marque Ardere Cosmetics et… femme voilée !

C’est la nouveauté qui fait plaisir à voir : Amena est en effet la toute première femme portant le hijab à devenir mannequin « capillaire ». Curieux, vous ne trouvez pas ? Eh bien, cela signifie tout simplement que mêmes les femmes qui les cachent aiment prendre soin de leurs cheveux et aiment qu’ils soient tout aussi brillants et canon. Amena est d’ailleurs très fière de représenter cette nouvelle campagne « Elseve » qu’elle qualifie de « campagne qui change la donne ».

Dans un de ses posts Instagram, elle confesse « Combien de marques font des choses comme ça ? Pas beaucoup. Ils mettent littéralement une fille voilée, dont on ne peut pas voir les cheveux, dans une campagne pour… les cheveux« . Un nouveau pas pour la diversité dans la Beauty sphère qui, on l’espère, ne sera certainement pas le dernier !