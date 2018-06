Aliou Cissé et les Lions du Sénégal vont jouer leur dernier match de préparation ce lundi 13h00 Gmt en Autriche contre la Corée du Sud. Le match sera joué à huis clos sur demande des deux coachs pour pouvoir secrètement affiner les dernières touches tactiques et stratégiques en vue du mondial. La Corée du Sud va permettre aux Lions de préparer le match contre la Japon qui partage la Groupe du Sénégal avec la Pologne et la Colombie.

Wiwsport