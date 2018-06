Amical : le Sénégal renversé en Croatie

En difficulté dans sa préparation au Mondial 2018, le Sénégal s’est incliné face à la Croatie (2-1) ce vendredi en terrain adverse à Osijek. Paradoxalement, malgré le résultat, les Lions de la Teranga ont montré du mieux sur ce match face à un autre Mondialiste. Les poulains d’Aliou Cissé avaient pourtant du mal à entrer dans la partie puisqu’ils ne parvenaient pas à mettre le pied sur le ballon face à la sélection au damier qui avait le monopole de la possession.

Peu à peu cependant, les débats s’équilibraient et les quarts de finaliste du Mondial 2002 se montraient plus tranchants en contre, mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous, à l’image de ce tir trop croisé d’Ismaila Sarr dans la surface. Face à un adversaire qui piochait un peu physiquement, les Sénégalais parvenaient à faire la différence au retour des vestiaires. Servi par Alfred N’Diaye sur un long ballon, Sarr enchaînait contrôle dans la course et frappe pour ouvrir le score (0-1, 58e).

Le match se débridait enfin et si Mané, dans tous les bons coups pour son retour, manquait le break sur une passe trop appuyée de Sakho, les Croates avaient également des occasions. Après deux alertes sur des tirs de Kramaric, qui touchait la barre, puis de Kalinic, les locaux finissaient par égaliser sur un coup-franc de Perisic dévié par une tête sénégalaise (1-1, 63e). Au cours d’une fin de match plus décousue en raison des changements de chaque côté, les visiteurs pliaient à nouveau sur un but évitable inscrit en deux temps par Kramaric (2-1, 78e). Mané frôlait ensuite l’égalisation sur coup-franc. En vain… Charge au Sénégal de confirmer les points positifs aperçus aujourd’hui le 11 juin face à la Corée du Sud pour son dernier galop d’essai avant la Russie.