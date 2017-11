Aminata Touré charge Wade

L’on dirait que l’envoyée spéciale du Président de la République Macky Sall ne se fatigue jamais à apporter la réplique aux adversaires de Macky Sall.

Alors que le pape du Sopi, Abdoulaye Wade, lors de sa visite à Touba, a farouchement dénoncé la situation financière du pays, Madame Aminata Touré considère, d’après l’As, comme une fuite en avant de la part de l’ancien président de la République, qui a désigné un groupe d ‘experts pour affronter Aminata Touré sur la dette publique. Ce qui dérange cette dame de la classe politique, qui, au bout de fil du quotidien l’As, déclare que la bienséance républicaine et culturelle n’autorise pas de défier un ancien Président, et que cela ne signifie nullement qu’elle se débine. Elle réitère son appel à Me Wade pour un débat afin d’édifier les sénégalais sur la situation financière du pays. « vivement un débat contradictoire qui ne repose pas sur des faits et chiffres pour montrer, preuve à l’appui, que le Sénégal, malgré l’héritage financier lourd, hérité en 2012, est sur une courbe économique et financière ascendante », peste-t-elle.

Safiyatou Diouf Ndiaye