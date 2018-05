Aminata Touré reprend de volée Idrissa Seck

L’ancien Pm Aminata Touré de Macky a répliqué à l’ex Pm Idrissa Seck sous Wade, qui s’est attaqué au président Sall, après la mort de l’étudiant Fallou Sène. Selon Mimy Touré, l’attitude d’Idrissa Seck, c’est tout simplement irrévérencieux. L’envoyée spéciale du chef de l’Etat est d’avis que le président du Conseil départemental de Thiès a exploité cet événement malheureux pour faire une déclaration indécente. Et Aminata Touré d’enfoncer le clou en qualifiant Idy d’irresponsable: « Pour un ancien Premier ministre qui s’asseyait sur la table du conseil de sécurité, traiter nos forces de sécurité de peureux… Il est exigé de sa part les plus plates excuses envers tous ces hommes et femmes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la sécurité des citoyens, » enfonce-t-il dans les colonnes Rewmi Quotidien.