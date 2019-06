AMS: Barthélémy a déposé sa démission

Il l’a dit, il l’a fait. Barthélémy Dias vient de démissionner de l’Association des Maires du Sénégal. Le maire de Mermoz-Sacré Coeur annonce, sur sa page Facebook, avoir déposé sa lettre de démission au bureau de son président, Aliou Sall. Voici in Extenso, le contenu de sa lettre de démission.

« L’actualité politique de ces derniers temps me pousse à prendre des décisions personnelles par rapport à l’association des maires du Sénégal.

En effet c’est compte tenu de l’esprit partisan et clanique qui prévaut au sein de celle-ci, de la volonté de certains de détourner ladite association et son objectif principal qui est de servir de cadre de réflexion, d’échange et de partage pour le développement local pour en faire un instrument de propagande pour ses dirigeants.

Pour ces raisons entre autres, je démissionne de cette association ».

Ce n’est là que, pour le fidèle compagnon de guerre de Khalifa Sall, une manière de concrétiser ses propos qu’il avait tenu, d’il y a seulement une semaine.

« Je démissionne de l’AMS (Association des maires du Sénégal – ndlr), il est dirigé par un vulgaire voleur » avait déclaré Barthélémy quelques temps après la publication d’un communiqué de l’AMS en soutien à leur président cité dans une affaire de corruption présumée et encore non moins frère du président de la République.

« J’invite aussi tous les maires épris de justice à présenter leur démission de l’AMS, en commençant par Soham Wardini (proche de Khalifa Sall et maire de la ville de Dakar) », avait-t-il sollicité à cette date.