Un an de prison ferme requis contre Abdoul Mbaye

Abdoul Mbaye risque la prison. Le procureur général de la Cour d’appel de Dakar a requis 1 an ferme contre lui. Ce, après qu’il a demandé que les faits de faux et usage de faux initialement reprochés à Abdoul Mbaye soient requalifiés en obtention indument d’un document administratif. « On reproche à Abdoul Mbaye le fait d’avoir obtenu indument un document administratif. « C’est dommage que toutes les personnes qui devaient être entendues ne le soient pas dans cette affaire. Ce sont les conditions d’obtention du document qui posent problème. Je vous demande de requalifier les faits en obtention indument d’un document administratif. Ce sont les conditions d’obtention qu’on lui reproche. Elles n’ont pas été faites dans les règles de l’art », a requis le parquet. Qui a demandé la relaxe pour l’officier d’état civil qui a été condamné à 6 mois assortis de sursis en première instance.