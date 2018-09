And Geusseum décrète une grève de 48 heures

L’Alliance And Geusseum déroule son 11e plan d’action avec une grève de 48 heures. Le régime indemnitaire n’étant toujours pas réglé, les syndicalistes ont élevé le ton en décrétant 48 heures de grève. Même le service minimum ne sera plus assuré. « Nous ne pouvons pas comprendre qu’une plateforme ayant des aspects infrastructurels, entre autres, qu’on ne discute pas régime indemnitaire», a déploré Mballo Dia Thiam, secrétaire général de l’Alliance And Geusseum. Et de poursuivre : «Nous ne pouvons pas pourquoi le gouvernement, qui a eu des séances de négociations avec les médecins, ne peut pas les avoir avec les autres catégories de personnel». A l’en croire, cette posture du gouvernement indique clairement qu’il y a une « discrimination » de la part de l’Etat concernant le traitement des syndicats. Selon le syndicalistes, le droit de grève, tout comme celui d’aller en négociations, leur sont permis.