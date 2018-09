And Geusseum lance son 11ème plan d’action

L’alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale du Sénégal (Asas/And Geusseum) remet ça. Mballo Dia Thiam et Cie, qui interpellent les autorités étatiques sur «l’urgence d’organiser des négociations sur le régime indemnitaire», lancent un 11ème plan d’actions de grève. Celui-ci va du 10 au 15 septembre prochain. Les blouses blanches vont, à cet effet, faire six régions (Kaolack, Kaffrine, Tamba, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor) avant de continuer sur d’autres axes de l’intérieur tels que Diourbel, Louga jusqu’à Matam. Les syndicalistes ne comptent pas s’arrêter là. Car, au-delà de la marche prévue le 13 septembre à Kolda, des grèves sont également prévues les 18, 19, 25 et 26 septembre avec des activités de boycott sans le respect du service minimum.