L’Alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé, ’’And Geusseum’’, a annoncé la poursuite de son plan d’actions. Lequel plan prévoit une grève de trois jours à partir de mercredi.

La dernière sortie du Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, selon laquelle l’Asas doit surseoir à sa grève, n’y fit rien. Face à la presse, Mballo Dia Thiam et Cie ont annoncé la poursuite de leur plan d’action. « Suite à notre évaluation interne et l’expiration du délai sollicité par le Premier ministre, nous avons jugé nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de notre 8e plan d’actions », a déclaré le président de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé, Mballo Dia Thiam. Selon lui, les syndicats concernés avaient déposé leur premier préavis de grève en décembre 2017, dans lequel ils exigeaient l’application des accords résiduels de 2014, le paiement intégral des arriérés de salaires des contractuels, l’effectivité de la Fonction publique territoriale, entre autres points de revendication. « J’invite notre ministre de tutelle à plus de sérénité, et je réaffirme que la seule motivation des centrales regroupant cette alliance syndicale, est de faire respecter les accords de 2014 », dira M. Thiam.

Le syndicaliste de soutenir que le ministère doit payer deux mois de salaires, 100 millions dédiés aux retraités des collectivités territoriales, sans compter que les arriérés de la Couverture maladie universelle (CMU) plombent le système sanitaire. « Les travailleurs de « And Geusseum » n’excluent pas le boycott de tous les programmes mis en œuvre dans le secteur, une stratégie qui peut conduire jusqu’à la fin du service minimum et même la prise en charge des urgences », a-t-il fait savoir

Khady Thiam COLY