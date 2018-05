« And Guesseum » déclenche une grève de 72 heures

L’alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale du Sénégal (ASAS/And Guesseum) va entamer à partir de la semaine prochaine son quatrième (4e) plan d’actions. Lequel plan prévoit à partir de lundi 14 mai, le boycott des séminaires de formation sur tout le territoire national. Ce n’est pas tout. Selon Les Echos, Mballo Dia Thiam et Cie vont procéder au port de casquettes et foulards rouges. Les mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mai, ils vont décréter une grève de 72h avec respect du service minimum des urgences sur toute l’étendue du territoire suivie d’une campagne d’opinion à travers des points de presse des sections départementales, missions ponctuelles et ciblées d’encadrement et de mobilisation. Ce, sans compter la poursuite du mot d’ordre de rétention des informations sanitaires et sociales ayant débuté le 30 avril, du boycott des supervisions à visées de collecte de données et de la campagne MTN.