And Gueusseum décrète une grève de 144 heures

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas/Sutsas-Sudtm) – « And Gueusseum », déroule son douzième plan d’actions avec une grève de 144 heures. Mballo Dia Thiam et ses camarades exigent la réouverture de négociations « sérieuses » avec le Gouvernement. En plus de « l’octroi d’une indemnité de responsabilité paramédicale. «La Couverture maladie universelle (Cmu) continue de ruiner les structures sanitaires », fulmine Mballo Dia Thiam qui faisait face à la presse. Le syndicaliste qui met en garde le Gouvernement, l’invite à « penser aux sages-femmes, infirmiers et assistants infirmiers parce qu’on n’a que 1500 médecins pour 15 millions d’habitants. »