And Gueusseum met fin à sa grève

Fin de grève pour l’Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale (Asas). En réunion d’évaluation élargie aux présidents des assemblées générales de région, And Gueusseum a décidé souverainement de suspendre ses plans d’action afin de mettre à l’aise la plus haute autorité du pays pour l’ouverture des négociations sur le régime indemnitaire et l’application des accords résiduels, informe L’As. Les mots d’ordre de grève sont suspendus de même que le boycott de la vaccination.