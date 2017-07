Angelina Jolie : accusée de cruauté avec des enfants castés pour son dernier film, elle répond

A priori s’il y a bien une chose sur laquelle Angelina Jolie ne peut pas être attaquée, c’est sur l’amour sans borne qu’elle porte aux enfants. Aux siens en premier lieu, et à tous les autres ensuite. Engagée depuis plus de quinze ans avec l’ONU, elle a aussi créé avec Brad Pitt une fondation qui vise à aider les populations dans le besoin. L’engagement humanitaire de la comédienne de 42 ans a beau ne pas être sujet à controverse, c’est pourtant le cas aujourd’hui.

Dans une interview fleuve accordée au Vanity Fair américain, Angelina Jolie a, entre autres confidences, racontée comme Sareum Srey Moch, la petit héroïne de son film First they killed my father : A daugther of Cambodia remembers, a été castée. Une petite phrase qui lui vaut aujourd’hui bien des soucis.

Pour trouver les enfants qui jouent dans le film, Angelina Jolie et son équipe ont visité les orphelinats, les cirques et les écoles des bidonvilles du Cambodge. Ensuite les enfants retenus, tous venant de milieux très pauvres, étaient confrontés à un dilemme.

