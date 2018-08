Année invalide à l’UGB pour 4 UFR !

Quatre UFR de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis vont reprendre l’année académique sans être considérés comme des redoublants.. Il s’agit de celle de l’agro-alimentaire, des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques et de gestion et des sciences appliquées et de technologies.

Elles ne recevront pas de nouveaux bacheliers.L’Assemblée de l’université réunie mercredi dernier a décidé d’invalider l’année de ces 4 départements suscités. L’Ufr santé n’est pas concernée par cette invalidation de l’année académique. Ses étudiants vont finir 2017-2018 d’ici à la fin du mois d’août et entamer 2018-2019 dès octobre, en recevant de nouveaux bacheliers.