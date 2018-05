Anniversaire de Wade: Macky premier sur la liste des invités

Par la voix de son porte-parole, Babacar Gaye, Wade invite tous ses fidèles compagnons ainsi que ses sympathisants à prendre part à « cet important événement ». « Tous ceux qui connaissent bien les coins et recoins de la Maison du Point E pour l’avoir fréquentés », sont concernés, à l’instar, selon le communiqué, de Macky Sall et Idrissa Seck.

La liste complète des invités de Wade

M. Macky Sall

M. Idrissa Seck

M. Souleymane Ndéné Ndiaye

M. Ameth Dansokho

M. Abdoulaye Bathily

M. Landing Savané

M. Jean Paul Diaz

M. Modou Diagne Fada

Pr. Serigne Diop

Me. Ousmae Ngom

Mme. Awa Diop

M. Pape Diop

M. Alioune Badara Cissé

M. Samuel Sarr

M. Pape Samba Mboup

M. Farba Senghor

M. Cheikh Touré

M. Amadou Touré

M. Oumar Diouf

M. Pape Oumar Kane

Mme. Ndèye Maguette Dieye

M. Mbaye Ndiaye

Me. Cheikh Khoureychi Bâ

Etc.

« 92 ans rek! Doyoul bay dess. Joyeux anniversaire Monsieur le Président », exulte Babacar Gaye.