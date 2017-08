Anthony Delon, un créateur « renaissant », barbu et honoré

S’il a pu être promis à des prix prestigieux tels que les César du Cinéma, c’est loin du 7e art qu’Anthony Delon se fait remarquer aujourd’hui. Les 27 et 28 juillet derniers, l’acteur et surtout – depuis fin 2016 – créateur de cuirs était du côté d’Alesund en Norvège. Il y a été invité conjointement par le magazine BORN et la célèbre marque de voitures Range Rover, dans le cadre de la cérémonie de remise de prix du Land Rover Born Awards 2017.

Anthony Delon y a reçu le prix spécial Re-Born (Renaissance en français) pour sa marque de cuirs Anthony Delon 1985 et la première collection qu’il a sortie. Un intitulé on ne peut plus approprié, puisque sa griffe est une marque qui a vécu en 1985 et qui renaît formidablement de ses cendres aujourd’hui.

Celui que l’on avait pu voir sur les grands écrans dans Un amour de femmeou Chronique d’une mort annoncée figurait parmi les douze vainqueurs qui ont été récompensés. Ces créateurs, artistes et/ou businessmen ont été choisis parmi plus de 5925 participants venant des meilleurs secteurs créatifs à travers le réseau professionnel BORN. Les prix étaient ouverts à tous les talents, et ont été attribués d’après des critères d’innovation, de durabilité, d’opportunité et de pertinence, ainsi que sur la base d’une combinaison réussie et inventive entre beauté et fonctionnalité, nous dit BORN. À la clé, une exposition médiatique (avec des rencontres avec les journalistes lifestyle et autres VIP) doublée d’une double page dans le magazine BORN qui est distribué à 10 000 exemplaires dans le monde, ainsi qu’une une carte de membre à vie dans le cercle très privé des créateurs primés.

Sur Instagram, le créateur n’a pas caché sa fierté, tout en humilité. « Quand tu reçois ton prix, que tu es heureux et ému en même temps« , avait-il écrit en légende d’une photo où on le voyait recevoir son prix.