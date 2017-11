Appel au Dialogue á la classe politique Touba rappelle à l’ordre Macky et Wade

Le Magal de Touba a été l’occasion pour le Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, de réitérer son souhait de voir la classe politique s’asseoir autour d’une table. Son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, lors de la cérémonie officielle clôturant le Magal, est revenu sur cette préoccupation du Khalife dont il avait fait état il y a quelques jours dans la presse. « Il faut savoir que c’est Dieu qui donne le pouvoir. C’est lui qui limite les mandats et personne n’y peut rien. Donc, il faut essayer de bien faire les choses. Vous qui faites de la politique et qui œuvrez pour le bien du pays, votre devoir est de dialoguer et d’échanger entre vous pour développer le pays. Il faut dialoguer pour résoudre les problèmes. Il faut éviter tout ce qui apporte la séparation entre vous. Prenez exemple sur les anciens chefs religieux», a-t-il dit, en substance, en woloff.

Une façon pour le Khalife, de montrer à toute la classe politique qu’il tient à son appel. Car, faut-il le rappeler, les deux hommes politiques les plus concernés avaient, il y a de cela quelques jours, par son attitude pour Abdoulaye Wade et sa déclaration pour Macky Sall, émis une fin de non-recevoir envers ce dialogue.

Abdoulaye Wade, il y a de cela quelques jours, lors de son arrivée dans la ville sainte, s’était ouvertement attaqué au Chef de l’Etat. Il s’en était pris à sa gestion. Ce qui, manifestement, est loin de traduire une bonne volonté de rapprochement.

Certains observateurs y avaient d’ailleurs perçu un ‘’niet’’ de Wade au dialogue.

Pis, le Président Sall himself a clairement signifié à ses proches, selon nos confrères de L’AS, qu’«Il n’y a pas de retrouvailles avec Wade. Et il n’y en aura pas».

Une déclaration qui sonne comme une riposte grandeur nature contre Wade et son attitude d’opposant éternel.

En conséquence, malgré le premier appel du Khalife rendu public par son porte-parole bien avant le Magal, la classe politique s’est entêtée dans sa propension à entretenir l’animosité et les malentendus.

Le Khalife est revenu à la charge

C’est manifestement pour cela que Touba est revenu à la charge. Non seulement le Khalife a bien voulu signifier que les propos du porte-parole sont les siens, mais il a montré, par-là, qu’il tient à ce dialogue.

A partir de ce moment-là, il sera difficile à la classe politique, surtout de la part de ceux qui se disent ‘’talibés’’, de s’inscrire dans une dynamique contraire.

Durant le premier appel, c’était le porte-parole qui, d’une façon peu habituelle, s’exprimait dans un journal pour transmettre le souhait du Khalife. Ici, c’est lors de la cérémonie officielle que le second appel a été fait avec, à la clef, une injonction qui convoque l’éthique dans la manière de faire la politique.

Touba déplore en effet que son guide Cheikh Ahmadou Bamba n’ait pas assez inspiré les hommes politiques qui sont censés agir pour le bien de tous. Serigne Touba, du fait de sa pédagogie par l’exemple, a su laisser à la postérité des exemples de dépassement de soi, de sacrifice pour le bien de tous, d’endurance et de dépassement.

Alors, Touba ne semble pas comprendre cette manière de faire la politique des Sénégalais, étant entendu que, comme le dit le Khalife, « c’est Dieu qui donne et qui retire le pouvoir ».

C’est Aly Ngouille Ndiaye qui doit se frotter ainsi les mains, lui qui avait initié un dialogue pour les prochains jours et qui s’est vu opposer une fin de non-recevoir par bon nombre d’hommes politiques de l’opposition.

En tout état de cause, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Macky n’a pas beaucoup dialogué avec son opposition, même si quelques tentatives avaient été amorcées.

Maintenant que c’est Touba qui le souhaite ardemment, quelque chose peut bouger dans ce sens au risque de frustrer une bonne partie de l’électorat sénégalais.

Assane Samb/Rewmi quotidien