Apple, Google et Microsoft s’unissent contre la politique environnementale de Trump

81 entreprises américaines continueront à suivre les règles édictées sous l’administration Obama, malgré leur abrogation par un décret de Donald Trump.

Après le décret anti-immigration, les grands noms des nouvelles technologies s’opposent au «décret sur l’indépendance énergétique», signé le 28 mars. Parmi les réfractaires à la politique environnementale du nouveau président des États-Unis, Apple, Alphabet (Google), Microsoft et Amazon ont indiqué leur volonté de continuer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de rester fidèles aux mesures, désormais remises en question, de l’administration Obama.

«Une politique exigeante en matière d’environnement peut favoriser le développement des énergies renouvelables à travers le pays et permettre de faire face à la grave menace du changement climatique, tout en ne limitant pas la compétitivité de l’industrie et de l’innovation américaine», ont commenté ces quatre entreprises dans un document adressé à Bloomberg.

Le décret signé par Trump ordonne un réexamen d’une série de mesures phares de son prédecesseur démocrate, destinées à combattre le changement climatique. Ces initiatives sont jugées trop coûteuses et nuisibles à la compétitivité des États-Unis, selon la nouvelle administration, qui dénonce une guerre menée «contre le charbon». Le président américain entend par ailleurs réduire de 2,6 milliards de dollars le budget de l’Agence de protection de l’environnement, sur les 8,3 milliards actuels.

La résistance de la Silicon Valley

Tous deux signataires de l’engagement proposé en 2015 par l’administration Obama, Apple et Google ont formulé des propositions en faveur d’une meilleure transition énergétique. En 2016, Apple avait indiqué vouloir consacrer 1,5 milliard de dollars au financement d’initiatives «vertes». En fin d’année, Google s’était engagé à ce que ses bureaux et data centers ne dépendent plus que d’énergies renouvelables d’ici fin 2017.

Les deux entreprises, au même titre que nombreux grands noms de la Silicon Valley, montrent une résistance caractérisée aux politiques préconisées par Donald Trump. Fin janvier, de nombreux PDG ou figures connues du secteur des nouvelles technologies avaient critiqué ouvertement le décret anti-immigration du nouveau président des États-Unis. Ce dernier, depuis bloqué, visait à interdire temporairement l’entrée sur le territoire américain de ressortissants de sept pays à la population majoritairement musulmane: la Syrie, l’Iran, le Soudain, la Libye, la Somalie, le Yémen et l’Irak. La décision avait provoqué de nombreuses manifestations aux alentours des grands aéroports du pays et plusieurs personnalités de la Silicon Valley y avaient alors assisté. Parmi eux, Sergey Brin, cofondateur de Google et qui a lui-même immigré aux États-Unis après avoir fui l’Union soviétique quand il avait 6 ans. «Je suis là car je suis un réfugié», avait-t-il affirmé lors d’une manifestation organisée à l’aéroport de San Francisco.

