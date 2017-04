Apple guide les Parisiens et les touristes dans le métro

L’application Plans s’enrichit d’une recherche d’itinéraire sur les lignes de métro, de bus et de RER. Une réponse tardive mais soignée à Google Maps.

Pour se rendre jusqu’à l’Élysée à Paris, les transports en commun restent encore le plus sûr moyen. Depuis lundi, Apple propose aux Parisiens de trouver le meilleur itinéraire à travers les dédales des lignes de métro, de bus et de RER, depuis l’application Plans fournie avec tous iPhone. C’est la première ville de France à profiter de ce service en France. La fonction sera progressivement déployée dans la journée de lundi.

Plus d’un siècle après le déploiement des premières lignes de métro dans les grandes capitales mondiales, les réseaux de transport sont un terrain d’affrontement inattendu entre start-up et géants des technologies. La recherche locale d’itinéraires est un service très couru. Environ 3 millions de Franciliens se déplacent grâce à l’application officielle de la RATP. Depuis peu, la régie des transports parisiens met à disposition les données de circulation sur ses lignes en temps réel, moyennant une redevance pour les acteurs les plus importants.

Respect de la vie privée

Apple cherche à concevoir une solution mondiale, se destinant à la fois aux touristes qu’aux habitants des grandes villes. Pour se distinguer de dizaine d’applications qui, comme Google Maps, proposent des services comparables, parfois depuis des années, il a expédié des équipes sur le terrain repérer toutes les sorties de métro, et cartographier précisément les stations. Des observateurs surveillent tout au long de la journée d’éventuelles perturbations, signalées par la RATP ou sur les réseaux sociaux, afin d’adapter les itinéraires. Un centre de suivi dédié à Maps a été ouvert en Inde. Des données ont par ailleurs été ajoutées sur les Vélib et Autolib.

Apple affirme que Plans est l’application de cartographie la plus utilisée sur iPhone dans le monde. En France, elle est la troisième plus populaire sur mobile, avec autour de 6 millions de visiteurs uniques mensuels, après Google Maps (11 millions) et Waze (7 millions), devant les locaux Mappy (2,3 millions) et ViaMichelin (1,3 million). Le fabricant de l’iPhone insiste aussi sur le respect de la vie privée. Des applications spécialisées telles que Citymapper se réservent le droit de communiquer des informations sur les trajets à des fins d’analyse et de marketing. À l’inverse, Plans ne retient ni le lieu de départ et d’arrivée, et scinde l’itinéraire en trois parties lorsqu’il est envoyé sur les serveurs d’Apple, pour qu’il ne puisse pas être recomposé. Le trajet le plus sûr est aussi le mieux protégé.