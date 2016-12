Apple prépare de nouveaux ordinateurs de bureau pour 2017

0

Non, Apple n’a pas abandonné le marché des ordinateurs de bureau. Certains s’étaient interrogés après le keynote du mois d’octobre où Apple avait fait la part belle à son nouveau MacBookPro sans dire un mot de ses ordinateurs de bureau, mais dans un mémo interne à l’entreprise, Tim Cook; le patron d’Apple a tenu a rassuré. Il annonce avoir « des ordinateurs de bureau remarquables sur (sa) feuille de route ».

Apple prépare de nouveaux ordinateurs de bureaux. Apple n’avait en effet pas mentionné son tout-en-un, l’iMac, et son ordinateur de bureau dédié aux professionnels, le Mac Pro, depuis plusieurs mois. La dernière mise à jour, mineure, de l’iMac remonte en effet à octobre 2015 et celle du Mac Pro à décembre 2013, soit une éternité dans le monde de l’informatique. Mais, Tim Cook se veut rassurant. « Certaines personnes dans les médias ont soulevé la question de savoir si nous sommes toujours intéressés par les ordinateurs de bureau. S’il y a un doute à ce sujet dans nos équipes, laissez-moi être très clair : nous avons des ordinateurs de bureau remarquables sur notre feuille de route. Personne ne devrait s’inquiéter de cela », a écrit le CEO d’Apple dans un mémo interne publié par Tech Crunch des notebooks, parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de performance dans un ordinateur de bureau », détaille-t-il.

Un iMac USB-C dans les tuyaux: de nouveaux ordinateurs de bureau devraient logiquement être présentés par Apple en 2017. Le nouvel iMac embarquerait des connecteurs USB-C, les mêmes que ceux présents sur le nouveau MacBook Pro, et une nouvelle carte graphique signée AMD. D’après le cabinet d’analyse Securities, ce nouveau modèle d’iMac sera lancé au premier semestre. Apple étudierait aussi le lancement d’un clavier externe intégrant une Touch Bar et un capteur d’empreintes digitales Touch ID, comme sur le MacBook Pro, et qui serait compatible avec le nouvel iMac.

